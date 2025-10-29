Catrinas invaden el Rincón del Arte

El parque Rincón del Arte “Carlos Frey”, ubicado en la quinta norte poniente, es sede de la exposición de catrinas y alebrijes de cartón elaborado por la artista y cartonera Gabriela Vázquez, en colaboración con los artesanos de ese mismo espacio.

Gabriela Abarca Flores, directora del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), destacó que las más de 20 piezas están elaboradas en su totalidad con la técnica de cartonería.

Personajes cotidianos

Cada catrina representa escenas y personajes cotidianos de la localidad, como un pintor, un artesano, una “Tuxtlequita” e incluso infancias y animales, que reflejan la vida diaria de este parque.

La funcionaria recalcó la importancia de visibilizar el espacio cultural, un lugar que genera mucha comunidad pero que a menudo puede pasar desapercibido entre la ciudad. Subrayó que la intención del municipio es llevar el arte y la cultura a los espacios públicos, y este no es la excepción.

Por su parte, la creadora Gabriela Vázquez detalló que el proceso creativo de estas piezas le llevó cerca de un mes y utilizó materiales reciclados como alambre, cartón, engrudo, pero lo más importante fue su creatividad.

“Esperamos que los artesanos reciban el apoyo, hay que reconocerlos, hay que valorar el trabajo que realizan” expresó la artista Gabriela Vázquez, haciendo énfasis a valorar el trabajo de artistas locales.

Las obras permanecerán expuestas durante las 24 horas del día hasta el próximo 5 de noviembre para que la ciudadanía pueda visitarlas en el momento que más lo desee.