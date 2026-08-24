Causa sequía severos daños al maíz

La severa sequía que se viene registrando en la región del Soconusco, Costa y frontera sur, mantiene al borde del colapso a unas 15 mil hectáreas cultivadas de maíz que se están secando, ante lo cual productores pidieron tener acceso al seguro agrícola estatal.

Al respecto, se dio a conocer que personal de la Secretaría del Campo ha iniciado la verificación de parcelas afectadas en la zona baja de Tapachula, corroborando hasta el momento más de 300 hectáreas con daños al secarse la milpa.

De acuerdo con el presidente de la Unión de Ejidos Emiliano Zapata, Raúl Arroyo Alvarado, no solamente es el maíz el que sufre las consecuencias de la falta de lluvias, sino también calculan daños en unas cuatro mil hectáreas de soya y afectaciones en plátano, caña de azúcar y de ganado por la falta de pasto.

Daños en el maíz

En el caso del maíz, carecen de sistemas de riego, por lo que al tener varias semanas sin lluvias, las plantaciones están secándose y no tendrán producción.

Los productores consideran que los daños son severos, ya que sembrar una hectárea tiene un costo superior a los diez mil pesos.

Verificación

Se dio a conocer que personal de la Secretaría del Campo del Estado, autoridades municipales y la aseguradora Fomento de Agronegocios, iniciaron recorridos para verificar las parcelas que presentan afectaciones por la sequía.

Las verificaciones iniciaron en Tapachula, aunque se extenderán a toda la región, con la finalidad de efectuar los dictámenes.