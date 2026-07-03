Causan vientos afectaciones en el Soconusco

Los fuertes vientos acompañados de lluvia han dejado daños en viviendas en la red eléctrica y en las carreteras por caída de árboles, aunque en todos los casos se brindó atención y la circulación vehicular se encuentra normalizada.

De acuerdo con los reportes del Sistema de Protección Civil Región Soconusco, en el cantón El Cairo del municipio de Huehuetán dos viviendas resultaron con daños y en el ejido Nicolás Bravo Dos de Mapastepec una casa afectada.

En la zona media y alta de Tapachula se reportó la caída de árboles sobre la carretera, que también dañaron líneas de energía eléctrica y telefonía en la conocida Ruta del Café y hacia el ejido 20 de Noviembre.

Circulación suspendida

A su vez, sobre el libramiento de Huixtla-Villa Comaltitlán se registró el desplome de árboles que durante varias horas provocaron que la circulación se viera suspendida para evitar riesgos, ya que también se dañaron postes de energía eléctrica.

En todos los casos, cuadrillas de Protección Civil (PC) realizaron los trabajos para la mitigación de riesgos.

Asimismo, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) procedió a la reparación de las líneas afectadas.

Las autoridades hacen llamados a la población para que extremen precauciones durante las lluvias, ya que se han presentado con fuertes vientos y tormentas eléctricas.