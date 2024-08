CBP One ya se puede tramitar desde Chiapas

Mientras el gobierno de Estados Unidos implementó la utilización de la aplicación CBP One, para que migrantes puedan solicitar citas de asilo en ese país desde la frontera sur mexicana, en las últimas horas, cientos de extranjeros cruzaron el río Suchiate y se dirigen a Tapachula caminando.

Desde este viernes, la aplicación tecnológica pueda usarse desde Chiapas y no solo en el centro y norte de México como era anteriormente.

Descargas

Por ello, muchos migrantes que ya conocen esa determinación las están descargando en sus aparatos telefónicos para iniciar el proceso, pero no quieren quedarse en esta región, sino irse para el norte y cruzar a la Unión Americana.

Los extranjeros señalan que van a tramitar la CBP One y esperarán la cita, aunque aclararon que no pueden permanecer en esta zona porque no pueden conseguir trabajo.

Cruzan la frontera

Este viernes cientos de migrantes de diversas naciones cruzaron el río Suchiate y de inmediato emprendieron su camino hacia Tapachula.

Hombres, mujeres y niños, algunos en brazos, no esperaron ser atendidas por personal del Instituto Nacional de Migración (INM) porque mencionan que no les dan ninguna solución, ya que su objetivo no es quedarse en esta frontera, sino llegar a los Estados Unidos.

Elementos de Protección Civil y de la policía municipal de Suchiate, les brindaron acompañamiento mientras abandonaban su jurisdicción, ello con la finalidad de evitar accidentes o atropellamientos.