CCHIC Siglo XXI fortalece vínculos con la Unach

Con el propósito de renovar sus espacios de encuentro y libre intercambio de ideas, el Colegio Chiapaneco de Ingenieros Civiles Siglo XXI (CCHIC) celebró uno de sus encuentros gremiales.

El evento tuvo como invitado especial a Juan José Cruz Solís, director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), y sirvió como plataforma para presentar formalmente a la XII generación del Consejo Directivo ante la comunidad de ingenieros.

El presidente del colegio, Luis Alonso Nuricumbo Díaz, abrió la reunión enfatizando su compromiso con una gestión cercana, transparente y responsable. “Buscamos que todos nuestros asociados conozcan a quienes trabajarán por los próximos dos años en la institución”, afirmó.

Además, Nuricumbo Díaz presentó a los equipos de las áreas jurídica, contable, administrativa y de apoyo, subrayando la relevancia de cada una para el fortalecimiento de la vida colegiada.

En su intervención, Juan José Cruz Solís agradeció la invitación y destacó la estrecha relación histórica entre la facultad y el colegio. En el contexto del 60 aniversario de la facultad de Ingeniería de la Unach, a celebrarse el próximo 6 de marzo, anunció una serie de actividades dirigidas a reunir a las generaciones de egresados y fortalecer el sentido de pertenencia.

Como parte concreta de esta colaboración, se anunció que se ha calendarizado un día específico del CCHIC Siglo XXI dentro de la facultad.

Esta iniciativa busca fomentar la vinculación institucional y acercar a los estudiantes y futuros ingenieros civiles al quehacer y las oportunidades que representa el organismo colegiado.