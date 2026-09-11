Cchic Siglo XXI participa en reunión de la Femcic

Con el propósito de participar de manera activa en la vinculación técnica y profesional del país, el Colegio Chiapaneco de Ingenieros Civiles Siglo XXI A.C., encabezado por Luis Alonso Nuricumbo Díaz, presidente del XII Consejo Directivo, tuvo una destacada presencia durante la 53 Reunión Nacional de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles (FEMCIC).

El encuentro, realizado en el estado de Querétaro, tuvo como marco el XVIII Congreso Internacional “Querétaro, la metrópolis del futuro; innovación en ingeniería civil”, siendo un foro de alcance internacional que reunió a líderes y representantes de los diversos colegios de ingeniería civil de México, con el fin de consolidar la unidad gremial, intercambiar metodologías exitosas y construir espacios de diálogo estratégico en favor del desarrollo de la infraestructura nacional.

Durante el evento, el Colegio Chiapaneco refrendó su compromiso con la actualización constante, la profesionalización y el fortalecimiento de la ingeniería local, llevando la representación de Chiapas.

A lo largo de cuatro días de trabajo técnico y gremial, los ingenieros participantes analizaron los balances ordinarios del presente año de la federación que los aglutina, así como la perspectiva estratégica para el cierre de las actividades correspondientes al ejercicio 2026.

Asimismo, el organismo participó activamente dentro del amplio programa de capacitación especializada, abarcando ejes clave para el desarrollo contemporáneo, tales como el urbanismo y planeación territorial, innovación en transporte sostenible, edificación vertical, tecnologías de construcción 4.0, infraestructura resiliente y soluciones en energía y sostenibilidad.