Cecam realizará una feria de adopción de perros este sábado

El coordinador del Centro Canino Municipal (Cecam) de San Cristóbal de Las Casas, Miguel Ángel Aguirre Aguilar, realizará este sábado 28 la Feria de las Adopciones en sus instalaciones, ubicadas en el sur de la ciudad.

Mencionó que es la primera de otras que han planeado realizar con el apoyo de la sociedad civil, la cual se llevará a cabo en el bulevar San Cristóbal, número 67.

Para los interesados, la pasarela de los animales se hará de 10:00 a 13:00 horas. “Son más de 30 los animales que serán dados en adopción, en su mayoría perros que han sido recogidos de la vía pública”, informó.

Señaló que “son animales muy cariñosos, de diferentes tamaños, colores y razas, los que están en espera de un dueño que les brinde un hogar y mucho amor”.

Aguirre Aguilar expresó que el único requisito solicitado es copia de la credencial de elector, para tener un registro del domicilio donde será llevado el perrito, para que le puedan dar seguimiento de que lo están tratando bien.

Destacó que el Cecam trabajó también en colaboración de personas o grupos que los ayudan para que quienes vayan a adoptar les proporcionen los cuidados necesarios, los hábitos de tenencia responsable de mascotas, ya que en su mayoría son recogidos en la vía pública y llevados al Cecam, en donde son atendidos por profesionales en medicina veterinaria.