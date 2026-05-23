CECyT 14 en 1er lugar en Mundialito Escolar

La selección varonil de futbol del Plantel 14 Jesús María Garza del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (CECyTECH), obtuvo el primer lugar regional en el Mundialito Escolar “Gol por la Transformación”, resultado que refleja el esfuerzo, disciplina y compromiso de las y los estudiantes participantes.

El director del CECyT 14 Jesús María Garza, Óscar Alfredo Lee Borrego, felicitó a los jóvenes por este importante logro deportivo, destacando que su desempeño dentro y fuera de la cancha representa con orgullo al municipio de Villaflores y a la comunidad educativa del plantel.

Reconocen respaldo

Asimismo, reconoció el respaldo del director general del CECyTECH-TBC, Luis Guadalupe Morales Ángeles, por impulsar una educación integral que fortalece el desarrollo académico, deportivo y humano de las juventudes chiapanecas.

Lee Borrego señaló que este triunfo es resultado del trabajo en equipo, la constancia y el espíritu de superación de las y los estudiantes, quienes continúan poniendo en alto el nombre del plantel en competencias regionales.

Agradecimientos

De igual manera, agradeció el acompañamiento de docentes, entrenadores y familias, quienes han contribuido al desarrollo y formación de las y los alumnos participantes.

Finalmente, deseó éxito a la selección en la siguiente etapa estatal, confiando en que continuarán representando con orgullo, pasión y entrega al municipio de Villaflores y al CECyTECH. Asimismo, recordó que continúan abiertas las inscripciones en los 49 planteles del Colegio, donde las y los jóvenes pueden acceder a una educación científica, tecnológica, deportiva y humanista de calidad.