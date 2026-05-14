CECyT 20 conquista campeonato regional

El equipo de fútbol varonil del Plantel 20 San Cristóbal del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) se coronó campeón regional del Mundialito Escolar 2026, destacando por su entrega, disciplina y talento deportivo durante la competencia.

Con este importante resultado, el conjunto estudiantil obtuvo su pase a la etapa estatal, consolidando el esfuerzo y compromiso de las y los jóvenes que representaron orgullosamente a su institución en cada encuentro.

Felicitaciones

El director del Plantel 20 San Cristóbal, Francisco Javier García Vásquez, reconoció el desempeño de los estudiantes y destacó que este logro es reflejo de la dedicación, constancia y trabajo en equipo que impulsa la comunidad educativa.

Asimismo, felicitó al coach del equipo, Eduardo González Sánchez, por su acompañamiento y liderazgo durante el torneo, contribuyendo al desarrollo deportivo y formativo de las y los estudiantes.

El Cecytech reafirma su compromiso de seguir impulsando actividades deportivas que fortalezcan la formación integral de la juventud chiapaneca, promoviendo valores como la disciplina, el compañerismo y la sana competencia.