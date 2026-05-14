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CECyT 20 conquista campeonato regional

Mayo 14 del 2026
El equipo varonil obtuvo el pase al estatal tras coronarse campeón regional del Mundialito Escolar 2026. Cortesía
El equipo varonil obtuvo el pase al estatal tras coronarse campeón regional del Mundialito Escolar 2026. Cortesía

El equipo de fútbol varonil del Plantel 20 San Cristóbal del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) se coronó campeón regional del Mundialito Escolar 2026, destacando por su entrega, disciplina y talento deportivo durante la competencia.

Con este importante resultado, el conjunto estudiantil obtuvo su pase a la etapa estatal, consolidando el esfuerzo y compromiso de las y los jóvenes que representaron orgullosamente a su institución en cada encuentro.

Felicitaciones

El director del Plantel 20 San Cristóbal, Francisco Javier García Vásquez, reconoció el desempeño de los estudiantes y destacó que este logro es reflejo de la dedicación, constancia y trabajo en equipo que impulsa la comunidad educativa.

Asimismo, felicitó al coach del equipo, Eduardo González Sánchez, por su acompañamiento y liderazgo durante el torneo, contribuyendo al desarrollo deportivo y formativo de las y los estudiantes.

El Cecytech reafirma su compromiso de seguir impulsando actividades deportivas que fortalezcan la formación integral de la juventud chiapaneca, promoviendo valores como la disciplina, el compañerismo y la sana competencia.

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