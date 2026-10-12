CECyT 34 fortalece el bienestar emocional

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech), a través del Plantel 34 Tuxtla Gutiérrez, puso en marcha el programa ABC de las Emociones, dirigido a la comunidad estudiantil con el propósito de fortalecer el reconocimiento, comprensión y manejo de las emociones, así como promover relaciones sanas y una mejor convivencia escolar.

Al respecto, el director del plantel, Enoc Decelis Herrera, recibió al director de Educación Media Superior, Luis Antonio Aguilar Macías, para dar inicio a las actividades orientadas al bienestar emocional de las y los jóvenes.

Estrategia

Durante la jornada también participaron autoridades educativas y personal responsable del programa, quienes acompañaron el desarrollo de esta estrategia dirigida a la comunidad escolar.

Decelis Herrera reconoció el respaldo de la Dirección General del Cecytech, a cargo de Luis Guadalupe Morales Ángeles, por impulsar acciones que fortalecen la formación integral y el bienestar de las juventudes. El programa busca brindar herramientas para expresar las emociones de manera adecuada, resolver conflictos, tomar mejores decisiones y fortalecer las relaciones interpersonales dentro y fuera del entorno escolar.

La estrategia nacional El ABC de las Emociones, implementada en Chiapas por la Secretaría de Educación, busca fortalecer el bienestar socioemocional de las y los jóvenes mediante herramientas que les permitan reconocer, comprender y expresar sus emociones de manera saludable, favoreciendo una mejor convivencia y toma de decisiones.