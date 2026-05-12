CECyT fortalece la promoción educativa

Con el objetivo de acercar oportunidades de formación media superior a estudiantes de nivel secundaria, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech), a través del Plantel 18 Chenalhó, llevó a cabo actividades de promoción educativa mediante la Ruta Ko’tan, iniciativa que busca fortalecer el vínculo con las juventudes chiapanecas y dar a conocer la oferta académica institucional.

Actividad

Durante esta jornada se contó con la participación de Ko’tan, la mascota institucional, quien generó un ambiente de cercanía e interacción con las y los estudiantes, despertando el interés por conocer las opciones educativas que ofrece el plantel.

El director del CECyT 18 Chenalhó, José Raúl Estrada Hernández, destacó la importancia de brindar orientación oportuna a las y los jóvenes para que puedan tomar decisiones informadas sobre su futuro académico y profesional. Asimismo, señaló que el plantel ofrece las especialidades de Enfermería General y Trabajo Social, carreras técnicas que permiten a las y los estudiantes desarrollar conocimientos y habilidades enfocadas en la atención comunitaria, bienestar social y servicio a la población.

Durante las actividades de promoción, las y los asistentes conocieron información relacionada con el modelo educativo del Cecytech, así como los beneficios académicos y oportunidades de desarrollo integral que ofrece la institución.

Con la Ruta Ko’tan, el CECyT 18 Chenalhó reafirma su compromiso de continuar impulsando acciones que fortalezcan la educación científica y tecnológica en las diferentes regiones del estado, brindando espacios de formación con visión de futuro para las nuevas generaciones.