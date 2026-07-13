Cecytech celebra graduación de 189 jóvenes

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) llevó a cabo la ceremonia de graduación de la Generación 2023-2026 del Plantel 08 La Trinitaria, donde 189 estudiantes concluyeron sus estudios en las carreras técnicas de Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo, Procesos de Gestión Administrativa, Laboratorista Químico y Construcción.

En representación del director general del Cecytech y coordinador estatal del Telebachillerato Comunitario (TBC), Luis Guadalupe Morales Ángeles, la secretaria técnica, Farah Olguín Navarrete, reconoció el esfuerzo, dedicación y perseverancia de las y los egresados, quienes culminan una etapa que les permitirá afrontar nuevos retos académicos y profesionales.

Trabajo

“La educación transforma vidas y abre nuevas oportunidades para las juventudes. En el Cecytech trabajamos en sintonía con la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, formando jóvenes con conocimientos, valores y competencias que contribuyan al desarrollo de Chiapas”, expresó Olguín Navarrete al transmitir el mensaje institucional del director general.

Asimismo, destacó que las y los egresados concluyen una etapa fundamental de su formación respaldados por el acompañamiento de madres, padres de familia y docentes, cuyo compromiso fue esencial para alcanzar este logro académico.

Reconocimientos

Durante la ceremonia también se entregaron reconocimientos a las y los estudiantes con los mejores promedios de cada especialidad y de la generación, en reconocimiento a su excelencia académica y dedicación a lo largo de su formación en el Colegio.

Finalmente, el Cecytech reiteró su compromiso de continuar formando jóvenes con preparación científica, tecnológica y humanista, impulsando una educación de calidad que fortalezca sus capacidades y les permita contribuir al desarrollo de sus comunidades y del estado de Chiapas.