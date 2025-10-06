Cecytech demuestra su excelencia académica

En el marco del Encuentro Nacional de Academias de los Cecytes 2025 se realizó el Concurso Nacional de Prototipos Didácticos, donde el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) participó de manera destacada con una delegación integrada por docentes y presidentes estatales de academia de diversas disciplinas, quienes contribuyeron al fortalecimiento de la calidad educativa y la innovación pedagógica del subsistema.

Ejes del desarrollo

Al respecto, el director general del Cecytech, Luis Guadalupe Morales Ángeles, mencionó que la participación de Chiapas en este importante encuentro nacional reafirma el compromiso institucional con la excelencia académica, la creatividad docente y la vinculación de la ciencia y la tecnología como ejes del desarrollo educativo.

Expresó su reconocimiento a las y los presidentes estatales de academia por su colaboración en las mesas nacionales de trabajo, así como a Marco Antonio Zúñiga Reyes, docente del Plantel 01 San Fernando, por obtener el segundo lugar nacional con su prototipo Arreglo Fotovoltaico Reconfigurable, ejemplo del talento y compromiso del personal académico del Colegio.

Aliado de la educación

Indicó que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha sido un aliado permanente de la educación tecnológica en Chiapas, impulsando acciones que fortalecen la formación científica y técnica de las y los jóvenes, con el propósito de generar mayores oportunidades de desarrollo académico y profesional.

Al concurso asistieron docentes representantes de trece estados del país, quienes presentaron proyectos orientados a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, fomentar la innovación pedagógica y desarrollar recursos didácticos que contribuyan a una educación pertinente e inclusiva.

Asimismo, participaron los presidentes estatales de academia del Cecytech: Gonzalo Rodríguez Ibarias, María Nieves Hernández Montiel, Beatriz González Martínez, Dora Guillermina Cruz Ochoa, Marco Antonio Gordillo Benavente, Heriberto Vázquez Roque, Hernán Eliobeth Cruz Rosales, Juan José Domínguez Gordillo, Cruz Antonio Gordillo Flores y Abner Chanona Vázquez, quienes reforzaron la representación académica de la entidad en este encuentro nacional.