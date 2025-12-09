Cecytech impulsa la formación ambiental

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech), Plantel 44 Natiltón, municipio de Chanal, llevó a cabo el curso Producción de abono orgánico mediante la técnica de lombricultura, con la finalidad de brindar a las y los estudiantes de la especialidad de Técnico Forestal herramientas prácticas para el mejoramiento de suelos agrícolas y forestales, fomentando el desarrollo de técnicas sustentables que contribuyan al cuidado del medio ambiente y a una producción responsable.

Al respecto, el director del plantel, José Carlos Carrión Ruiz, destacó que este tipo de capacitaciones fortalecen la preparación técnica del alumnado, al permitirles aplicar conocimientos científicos en contextos reales, impulsando una cultura de respeto por la naturaleza y el aprovechamiento sostenible de los recursos.

Señaló que las y los estudiantes de la especialidad de Técnico Forestal desarrollan competencias que los vinculan directamente con la conservación del entorno, la restauración de suelos y la comprensión de procesos ecológicos, reafirmando el sentido educativo de su formación como agentes activos en el cuidado de los ecosistemas locales.

Asimismo, agradeció a las y los docentes por su entrega y compromiso en la orientación académica del estudiantado, reconociendo su importante labor en la implementación de estrategias de enseñanza que promueven la educación ambiental, el aprendizaje práctico y la conciencia ecológica.

De igual manera, reconoció el respaldo de la Dirección General del Cecytech, encabezada por el Luis Guadalupe Morales Ángeles, cuyo apoyo institucional fortalece el desarrollo de programas formativos que impulsan la calidad educativa y la capacitación técnica en todos los planteles del subsistema.