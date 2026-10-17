Cecytech obtiene segundo lugar en Oratoria

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) concluyó su participación en el Festival Nacional de Arte y Cultura (FNAC) Durango 2026, donde estudiantes chiapanecos compartieron su talento, creatividad e identidad en distintas disciplinas artísticas y culturales.

El director general del Cecytech y coordinador estatal de los Telebachilleratos Comunitarios (TBC), Luis Guadalupe Morales Ángeles, acompañó a la delegación y reconoció el esfuerzo, disciplina y compromiso de las y los jóvenes durante esta experiencia nacional.

Morales Ángeles destacó que esta participación se enmarca en la visión humanista del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, orientada a fortalecer una educación integral que reconozca el talento, la identidad y las capacidades de las juventudes chiapanecas.

Como resultado de su participación, Timoteo Nehemías Villarreal Mancilla, obtuvo el segundo lugar nacional en la disciplina de Oratoria, colocando en alto el nombre de Chiapas y del Colegio.

A lo largo del encuentro, las y los estudiantes participaron en jornadas de competencia, convivencia e intercambio con jóvenes de distintas entidades del país, fortaleciendo sus aprendizajes y compartiendo las raíces culturales de Chiapas.

El Cecytech felicitó a toda la delegación chiapaneca, así como a docentes, asesores y familias que acompañaron este proceso, reconociendo que cada participación representa aprendizaje, experiencia y nuevas oportunidades para las juventudes.