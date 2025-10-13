Cecytech y TBC entregan donativo al CRIT Chiapas

En un ambiente lleno de alegría, emoción y esperanza, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) y el Telebachillerato Comunitario (TBC) se sumaron al Teletón 2025, reafirmando su compromiso con la inclusión, la empatía y la solidaridad social.

El director general del Cecytech, Luis Guadalupe Morales Ángeles, encabezó la entrega del donativo institucional en las instalaciones del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Chiapas, donde fue recibido por Karla Velasco Kanter, subdirectora de Alianzas Estratégicas del CRIT, quien expresó su agradecimiento por la participación de la comunidad educativa.

Durante el evento Morales Ángeles estuvo acompañado por Luis Ignacio Avendaño, director general del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), en representación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, así como por Ana Isabel Granda, directora general del DIF Chiapas, que destacaron la importancia del trabajo conjunto para impulsar una cultura de solidaridad y esperanza.

El titular del Colegio reconoció el esfuerzo de las y los estudiantes, madres y padres de familia, personal docente y administrativo de los planteles del Cecytech y del TBC, quienes participaron activamente en la colecta anual demostrando que la educación también forma en valores humanos.