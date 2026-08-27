Cecytech y TBC fortalecen la práctica educativa

Con la participación de dos mil 78 asistentes, entre docentes, directivos, autoridades educativas, especialistas e instituciones vinculadas con el sector, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) y el Telebachillerato Comunitario (TBC) realizan, del 26 al 28 de agosto, la Segunda Jornada Académica Estatal Cecyte-TBC Chiapas 2026.

El acto inaugural fue encabezado por el director general del Cecytech y coordinador estatal del TBC, Luis Guadalupe Morales Ángeles, acompañado por el subsecretario de Relaciones Políticas y Mediación, Jesús Alberto Oropeza Nájera, quien asistió en representación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, así como de autoridades estatales y federales del sector educativo.

El subsecretario Oropeza Nájera expresó que la actualización permanente de maestras y maestros es fundamental para fortalecer la educación pública y generar mejores oportunidades para las juventudes, mediante una formación con sentido humano y vinculada con las necesidades de las comunidades.

Morales Ángeles indicó que la jornada constituye un espacio estratégico para fortalecer las capacidades docentes y directivas, intercambiar experiencias e incorporar herramientas que permitan mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, colocando a las y los estudiantes en el centro de la formación académica.

Asimismo, expresó que el Cecytech y el TBC avanzan en la consolidación de una comunidad académica que apuesta por la innovación, la actualización y el trabajo colaborativo para responder a los retos actuales de la Educación Media Superior.

Profesionalización

En representación del secretario de Educación, Roger Adrián Mandujano Ayala, el subsecretario de Planeación Educativa, Roberto Eduardo Grajales González, manifestó que estos espacios contribuyen a la profesionalización del personal educativo y permiten articular estrategias para fortalecer la calidad y pertinencia de los aprendizajes.