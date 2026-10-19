Cecytech y TBC reconoce a sus alfabetizadores

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) y los Telebachilleratos Comunitarios (TBC) realizaron un encuentro para reconocer a quienes participaron en las acciones de alfabetización del programa Chiapas Puede, distinguido en 2026 con el Premio Unesco-Confucio de Alfabetización, otorgado al programa estatal del Gobierno del Estado de Chiapas.

Galardón

Durante el evento, el secretario de Educación, Roger Adrián Mandujano Ayala, entregó al Cecytech y TBC un reconocimiento por su participación en esta estrategia y acompañó al director general del Colegio y coordinador estatal de los TBC, Luis Guadalupe Morales Ángeles, en la entrega simbólica de 80 reconocimientos a estudiantes alfabetizadores, docentes, asesores, personal directivo, administrativo y enlaces.

Población

Morales Ángeles destacó que desde febrero de 2025, la comunidad Cecytech–TBC ha contribuido a atender a 17 mil 895 educandos en 55 municipios, mediante el trabajo de quienes acercaron la alfabetización a distintas comunidades de Chiapas.

Asimismo, señaló que este reconocimiento visibiliza el compromiso de las y los participantes, quienes aportaron tiempo, conocimientos y acompañamiento para que más personas accedan a la lectura y la escritura.

La distinción internacional reconoce a Chiapas Puede, programa liderado por la Secretaría de Educación del Estado, por su modelo de alfabetización bilingüe, comunitaria y con pertinencia cultural, particularmente en favor de poblaciones históricamente marginadas.

Finalmente, el Cecytech y los TBC reconocieron a su comunidad alfabetizadora por contribuir a esta labor y refrendaron su participación en una estrategia que busca ampliar las oportunidades educativas y de desarrollo para las personas y comunidades de Chiapas.