Cedecos: espacios que fortalecen a las familias

Con 18 centros distribuidos estratégicamente en la ciudad, los Centros de Desarrollo Comunitario (Cedeco) del DIF Tuxtla brindan capacitación, servicios de salud y atención social a bajo costo, enfocados principalmente en población en situación de vulnerabilidad.

Se trata de espacios clave para el fortalecimiento social y familiar, al ofrecer capacitación, servicios y programas integrales a bajo costo para la ciudadanía, especialmente para personas en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con Ana Karen de los Santos Colín, coordinadora de los centros, estos espacios buscan acercar oportunidades de aprendizaje, capacitación y atención social directamente a las colonias, convirtiéndose en puntos de encuentro comunitario.

Actualmente, Tuxtla Gutiérrez cuenta con 14 Cedecos y cuatro aulas-taller, sumando un total de 18 inmuebles ubicados estratégicamente en distintos puntos de la ciudad.

“Estamos en Las Granjas, Democrática, Kilómetro 4, San Pedro Progresivo, 24 de Julio, La Misión, Terán, San José Terán, Plan de Ayala, Emiliano Zapata, Capulines, Maldonado, Chapultepec y Bienestar Social”, destacó.

En estos centros, la ciudadanía puede acceder a talleres de carpintería, computación, gastronomía, corte y confección, belleza, así como a servicios de consulta médica general, odontología, psicología y trabajo social, todos a costos accesibles.

Además, se brinda atención especial a personas adultas mayores, quienes participan en actividades recreativas, manualidades, baile y pláticas motivacionales que fomentan la convivencia y el bienestar emocional.

Atención infantil

Los Cedecos también contemplan espacios para la atención infantil.

En algunos centros como Las Granjas, se cuenta con guarderías CAI y servicios educativos Unetoc, que incluyen salas de lactantes y maternales, permitiendo que madres y padres puedan capacitarse mientras sus hijas e hijos reciben atención.

Destacó que las inscripciones permanecen abiertas durante todo el año, con un costo accesible de 70 pesos de inscripción y 70 pesos de mensualidad, y programas de capacitación que pueden extenderse de uno a dos años, dependiendo del taller.

Actualmente, los Cedecos atienden a alrededor de 700 alumnos y alumnas y entre 189 y 200 niñas y niños; mientras que en el centro de Las Granjas se reciben a 62 niñas y niños 75 personas que integran los talleres.

Además, cada año se realizan graduaciones para quienes concluyen su proceso de capacitación con herramientas para mejorar su calidad de vida.