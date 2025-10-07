CEDH emite recomendación por abuso de autoridad

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Chiapas emitió una recomendación por abuso de autoridad, tras acreditar violaciones durante una detención ilegal ejecutada por el Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE).

El hecho se registró en el municipio de La Concordia, donde un hombre acusado de abigeato fue privado de su libertad de manera irregular. Por esta situación, el organismo estatal formalizó la recomendación CEDH/10/2025-R, dirigida a la FGE.

Documento

Durante la presentación del documento, el presidente de la CEDH, Horacio Ceballos Borrayas, dijo que se debe garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño para la víctima.

Asimismo, subrayó que se debe fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos al interior de las instituciones públicas.

Por su parte, la comisión hizo un llamado a las autoridades señaladas a dar cumplimiento cabal a la recomendación y establecer mecanismos que eviten la repetición de estos actos.

Seguimiento

Se aseguró que este organismo da seguimiento a sus atribuciones legales y estableció que ningún acto de autoridad puede estar por encima de la Ley ni vulnerar la dignidad humana.

La CEDH instó a que se vigilará, investigará y recomendará las acciones necesarias para garantizar justicia y respeto a los derechos fundamentales de todas las personas en Chiapas.