CEDH exige reparación a torturado

Tras documentarse violaciones graves a derechos humanos en contra de Pedro Artemio “N”, quien fue absuelto del delito de secuestro agravado el 12 de noviembre de 2021, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas (CEDH) emitió una recomendación contra la Fiscalía General del Estado (FGE)

Como resultado, la CEDH emitió la Recomendación número CEDH/04/2026-R dirigida a la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

En el documento se instruye a dicha autoridad implementar las acciones necesarias para lograr la reparación integral del daño a la víctima, además de establecer medidas que garanticen la no repetición de estos actos.

Los hechos se remontan al 17 de septiembre de 2013, cuando el ciudadano fue detenido en el barrio Sal Si Puedes del municipio de San Cristóbal, mientras viajaba a bordo de su vehículo.

Según la resolución de la CEDH, durante su aprehensión y proceso fue sometido a tortura con el fin de obligarlo a confesar la privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro.

El organismo autónomo, presidido por Horacio Culebro Borrayas, determinó que en el caso existieron afectaciones al derecho a la vida, a la integridad personal derivadas de tratos crueles, así como a la libertad personal.

“Las autoridades que se dedican a manejar las cuestiones judiciales, las cuestiones de investigación caen seriamente en violaciones a los derechos humanos”, aseguró el ómbudsman al declarar por qué es importante emitir esta recomendación.

También se acreditó una violación al principio de legalidad y seguridad jurídica por una detención considerada ilegal y arbitraria que además lo hizo pasar seis años en la cárcel.