Celebra 28 años Una Mano Amiga

La organización Una Mano Amiga en la Lucha contra el Sida A.C. con sede en Tapachula, conmemoró su 28 aniversario de labor ininterrumpida con un evento en el que participaron organizaciones civiles e instituciones tanto locales, nacionales e internacionales. Además, se contó con la participación de la directora general del Cobach, Viridiana García, en cuya institución se han trabajado diversos temas, como educación para la salud y prevención de embarazos.

Por 28 años ininterrumpidos, la asociación civil presidida por el activista Rosemberg López Samayoa, ha sido un pilar en Chiapas en la defensa de los derechos humanos, la educación sexual, de personas con VIH y de la comunidad LGBTQ+. Con recursos provenientes de organizaciones y propios, se desarrollan actividades en favor de migrantes y personas que acuden en busca de ayuda.

Informe de actividades

Durante la celebración, López Samayoa presentó el informe de actividades 2025 y destacó la trayectoria de la organización en la prevención y atención de ITS y VIH en la región fronteriza, la lucha y la defensa de personas con padecimientos que anteriormente se consideraban terminales y que hoy, con la gestión de medicamentos permiten a las personas una calidad de vida.

En el informe 2025, la organización señala que miles de personas fueron beneficiadas con asesorías, equipos, atención médica, gestiones y acompañamiento durante todo el año, lo que refleja el compromiso de la agrupación con la rendición de cuentas a la sociedad.

La organización señaló que su misión es combatir la pandemia de VIH/sida a través de la educación popular, con el objetivo de reducir la prevalencia y eliminar el estigma y la discriminación.

Una Mano Amiga se ha consolidado a lo largo de casi tres décadas como una organización referente en el sureste mexicano y colabora en esfuerzos de derechos humanos a nivel regional para proteger a las clases vulnerables.