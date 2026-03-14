Celebra 36 aniversario la reserva El Triunfo

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) conmemoró el 36 aniversario de la Reserva de la Biosfera El Triunfo, una de las áreas naturales protegidas más importantes de México y del continente por su extraordinaria riqueza biológica, especialmente por la diversidad de aves que alberga en la Sierra Madre de Chiapas.

Creada en 1990, esta reserva abarca más de 119 mil hectáreas de ecosistemas montañosos y es reconocida por proteger el bosque de niebla más extenso y mejor conservado del país, un tipo de selva húmeda de alta montaña que se caracteriza por la presencia constante de neblina y una gran variedad de especies de flora y fauna.

Fauna

Entre sus mayores riquezas se encuentra la presencia de aves emblemáticas como el quetzal resplandeciente, considerado uno de los símbolos de los bosques mesoamericanos, así como el pavón cornudo, una especie rara que destaca por el pequeño cuerno rojo que sobresale de su cabeza y que hoy se encuentra en peligro de extinción.

Además, es considerada uno de los santuarios de aves más importantes del planeta.

En algunas zonas de apenas 12 kilómetros cuadrados se han registrado hasta 147 especies diferentes.

Asimismo, cada invierno miles de aves migratorias provenientes de Estados Unidos y Canadá llegan a la reserva para alimentarse y descansar durante sus rutas hacia el sur del continente, convirtiendo a El Triunfo en un punto clave dentro de las rutas migratorias del hemisferio.

Conservación

No obstante, el valor ecológico de esta región también implica grandes retos para su conservación.

De acuerdo con datos de organismos ambientales, alrededor de 30 especies que habitan en la reserva se encuentran amenazadas, mientras que al menos seis están catalogadas en peligro crítico, además de otras decenas que cuentan con algún estatus de protección especial.