El Comité de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos (AA) tiene su sede en Tapachula y mantiene comunicación con los distintos grupos conformados con presencia desde Tonalá hasta Suchiate y Unión Juárez, se extiende hasta el ejido Belisario Domínguez de Motozintla; buscan coordinar y apoyar a las comunidades que se reúnen para resolver sus problemas con el alcohol.

Este comité señala que está conformado por 18 distritos en los que tienen presencia 209 grupos, en los que sesionan un aproximado de mil 400 asociados. En la celebración se señaló que en la actualidad dentro del tema del alcoholismo, en la región hay preocupación porque cada vez avanza y alcanza a más jóvenes, tanto hombres como mujeres, en los que se visualiza una cifra superior a la que existía en años anteriores.

Incidencia de consumo alto en mujeres

Refieren que en la región Costa participan en AA mil 330 hombres y 65 mujeres. Expusieron que, si bien el consumo de alcohol en este último grupo es alto, les es más difícil acudir a estas agrupaciones porque en la gráfica hay pocas; se ha comentado, no obstante, últimamente casi están consumiendo igual que los hombres, “si no es que ya nos van ganando, pero desafortunadamente es más difícil para ellas llegar a AA; no quieren asistir, a pesar de los problemas de la adicción existe un estigma social y muchas guardan el silencio y no admiten su problema”.

Señalan que la celebración del 45 aniversario de la instalación del Comité de Servicios Generales de AA en Tapachula es importante. La solicitud fue presentada en 1978 ante el Comité de Política, Agenda y Admisiones de la Asamblea Mexicana (hoy Conferencia Mexicana) y aprobada el año siguiente y publicada en el Reporte Final de la XIV Asamblea Mexicana en abril de 1980.