Celebra Canacar su segundo aniversario

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) en Chiapas celebró su segundo aniversario con un evento en el que entregó reconocimientos al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar; al titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Aparicio Avendaño; al fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; al subsecretario de Seguridad del Pueblo y al coordinador de la Guardia Nacional en Chiapas.

“Pues hoy estamos de fiesta. Hoy vamos a celebrar que tenemos dos años de estar atendiendo a nuestros compañeros transportistas, de tener alianza con las otras asociaciones, de ser atendidos por las autoridades como debe de ser”, expresó Raquel Gordillo Cano, delegado estatal de Canacar.

El dirigente explicó que los reconocimientos se entregan a las autoridades porque “gracias a ellos es que gozamos de la seguridad y podemos trabajar en el estado como debe ser”.

Retos

Sobre los retos que ha enfrentado la cámara en estos dos años, Gordillo Cano señaló que el principal ha sido la seguridad y “haber superado el temor de acercarnos a las autoridades en caso de ser molestados”.

Añadió que actualmente, “si tenemos problemas, nos acercamos a la autoridad e inmediatamente somos atendidos y los transportistas podemos desarrollar nuestra actividad como debe ser”.

Consultado sobre el libre tránsito en las carreteras, los bloqueos y los asaltos, afirmó: “Totalmente. En el estado de Chiapas podemos circular con los transportes de carga pesados, con nuestros coches particulares por todos los municipios del estado, sea de día o sea de noche”.

Y agregó: “Nada. No tenemos asaltos. Estamos en paz. A Chiapas volvieron las horas serenas”.

Finalmente, precisó que Canacar agrupa aproximadamente a 500 tractocamiones de carga, conocidos como tráilers de doble semirremolque. “Estamos actualmente con 500 unidades afiliadas y cada día se afilian más, precisamente por las atenciones que están recibiendo los socios transportistas por parte de la cámara”, concluyó.