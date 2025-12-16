Celebra CNTE su 46 aniversario

Durante la marcha por el 46 aniversario de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), el secretario general de la Sección 7 del SNTE, Isael González Vázquez, reiteró que probablemente retomen la huelga nacional del magisterio federalizado en el marco del Mundial 2026, del que México es una de las tres sedes.

Dijo que en las próximas semanas harán las gestiones y reuniones correspondientes con todas las delegaciones sindicales para programar el paro de labores de 72 horas, previo al indefinido, el cual afirmó será con acciones “más contundentes”.

Aniversario

Para celebrar el aniversario de la organización magisterial, que tiene presencia en estados como Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México, Estado de México y otros, organizaron marchas estatales.

En la capital chiapaneca realizaron una muestra gastronómica para la población en general. Además, una serie de eventos deportivos y culturales con la participación de todas las regiones sindicales.

Indicó que durante todos estos años se han dado muertes de maestros, detenciones, cesados y más, por los gobiernos federales que han transcurrido, pero continúan en la lucha magisterial por sus derechos laborales.

Apertura

En Chiapas destacó que se ha retomado la bilateralidad en los procesos del magisterio, incluso cuando no se abroga la reforma educativa que piden. Las convocatorias se van a emitir pronto y no dejarán que actúe solo la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros (Usicamm).

Además dijo que la caja de ahorro y fabes, ya opera sin ningún problema derivado de un decreto del actual gobierno, los préstamos con descuento vía nómina para las y los maestros se pudieron retomar. Igualmente se pudo resolver el tema de las plazas omitidas.