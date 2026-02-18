Celebra comunidad el Año Nuevo Chino

Ciudadanos chinos y descendientes del país oriental celebraron en sus viviendas, comercios y empresas el inicio del Año Nuevo Chino en Tapachula, con la tradicional Danza de los Leones, para dar la bienvenida al Año del Caballo.

Entre cuetes y coloridos espectáculos, la danza simbolizó prosperidad, buena fortuna y renovación. En comercios ubicados en el centro de la ciudad, integrantes de la comunidad rompieron la rutina diaria para congregarse junto a danzantes y participar en esta festividad, en una comunidad que se ha consolidado como numerosa en la Perla del Soconusco, con restaurantes y establecimientos de diversos giros que se han acrecentado en el centro histórico.

Julio Puig

En entrevista, Julio Puig, responsable del ritual, dio a conocer que la Danza de los Leones, con sus movimientos y música tradicional, es una de las expresiones más representativas del Año Nuevo Chino, que este año llega bajo el signo del Caballo de Fuego, símbolo de energía, libertad y cambios audaces.

Explicó que oficialmente el nuevo año comienza este 17 de febrero y se prolongará hasta el 5 de febrero de 2027. En la astrología china, el caballo representa resiliencia, confianza y progreso, cualidades asociadas con el movimiento audaz y el crecimiento personal.

“En el sistema tradicional chino, el Caballo simboliza libertad, carisma, impulso vital y una necesidad casi visceral de independencia; es el signo del viajero, del seductor, del que prefiere el riesgo antes que la rutina”, abundó.

Historia

Recordó que los miembros de la comunidad china en Tapachula han mantenido viva esta tradición desde finales del siglo XIX, cuando ciudadanos chinos llegaron a la región para trabajar en fincas cafetaleras y en la construcción del ferrocarril. La Danza de los Leones, señaló, es hoy un símbolo de la rica herencia cultural china en la región.

Indicó que la presencia de la comunidad china ha sido relevante tanto en el ámbito cultural como económico, manteniendo en la actualidad una importante presencia en Tapachula, donde tan solo en el primer cuadro de la ciudad se observan numerosos negocios orientales que contribuyen al escenario económico local.

Finalmente, invitó a la población a participar en las celebraciones que la comunidad realizará durante esta semana en restaurantes y comercios, donde se presentará la danza del león chino, considerada además un signo de buena suerte que marca el inicio de cada Año Nuevo Chino.