Celebra Encuentro de Cátedras Martianas

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), en colaboración con la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas y el Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, llevaron a cabo el “XXII Encuentro Internacional de Cátedras Martianas”

La Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca Central Universitaria fue sede de la inauguración del citado evento, que contó con la participación de la coordinadora general de Relaciones Interinstitucionales, Rocío Moreno Vidal en representación del rector Oswaldo Chacón Rojas, quien reconoció la importancia de los aportes académicos y culturales de José Martí al sentido humanístico.

Moreno Vidal subrayó que el evento conmemora el 172 aniversario del natalicio del escritor José Martí: “Es un honor para la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas que en este año 2025 se haya propiciado en la institución la realización de las cátedras”.

Las jornadas de este XXII Encuentro, contaron con la partición del académico Andrés Fábregas Puig, quien se encargó de disertar la conferencia magistral, “La interculturalidad en la obra de José Martí”.

En el acto protocolario estuvieron presentes, la rectora de la Unicach, Juana de Dios López Jiménez; el representante de la Red Internacional de Cátedras Martianas, Mario Alberto Nájera; el presidente Municipal de Chiapas de Corzo, Límbano Domínguez Román y la directora de Coneculta, Angélica Altuzar Constantino.