Celebra ERA Centenario de la Camilo Pintado

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar asistió a la celebración del Centenario de la Escuela Primaria Camilo Pintado Rincón, en Tuxtla Gutiérrez, donde destacó que el legado de esta institución se construye a partir de las historias de vida de sus generaciones de egresadas y egresados, así como del compromiso, la vocación y la entrega de las y los maestros.

En un ambiente festivo, el mandatario convivió con niñas, niños, docentes y madres y padres de familia; junto a ellas y ellos participó en la colocación de una cápsula del tiempo y en la develación de una placa conmemorativa. Señaló que, cuando este testimonio sea abierto en el futuro, quedará constancia del esfuerzo conjunto de la comunidad escolar y de las autoridades por aportar a la construcción de un mejor Chiapas y un mejor México.

Obras

En este marco, Ramírez Aguilar dio inicio a la construcción de aulas didácticas, un domo y una cancha de usos múltiples, además de adelantar que se dotará al plantel de herramientas tecnológicas educativas, con la finalidad de consolidarlo como una escuela prototipo a nivel estatal. “¡Felicidades a la Primaria Camilo Pintado por estos 100 años! ¡Qué viva la Camilo Pintado! ¡Qué viva y reviva siempre!, expresó.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, compartió su emoción al regresar como egresado de la generación 1979–1985, lo que, dijo, le evocó recuerdos significativos de su etapa como estudiante. A su vez, destacó que la visita del gobernador Eduardo Ramírez representa un momento que las actuales generaciones atesorarán en el futuro.

Por su parte, el secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, resaltó que esta institución se distingue por su capacidad de innovación y su contribución al sistema educativo en Chiapas. Informó que se impulsarán acciones para fortalecer su carácter como escuela prototipo en innovación e inclusión educativa, entre ellas la incorporación de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular, la entrega de pizarrones digitales, la capacitación docente y la dotación de libros de autores chiapanecos.

Apoyos

El secretario del Humanismo, Paco Chacón, puntualizó que el programa A Paso Firme surge de la visión humanista del gobernador Eduardo Ramírez y se suma a las acciones previstas en este plantel, con el objetivo de fortalecer entornos seguros y saludables para la niñez, además de respaldar la economía familiar.

En su intervención, el director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del estado de Chiapas, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, informó que este año se intensificarán los esfuerzos para garantizar que los planteles cuenten con espacios adecuados, funcionales y dignos. Detalló que en esta escuela se construirá un domo con cancha de usos múltiples y se rehabilitarán 12 aulas didácticas, así como andadores y la red eléctrica, en beneficio de 841 estudiantes.

El director de la Escuela Primaria Camilo Pintado Rincón, Jorge Alberto Nucamendi Grajales, agradeció la presencia del gobernador en esta celebración y destacó que, a lo largo de su historia, la institución ha formado generaciones de estudiantes, incluidas diversas figuras del ámbito público, lo que la consolida como una escuela con identidad y trayectoria. Reconoció también el respaldo del gobierno de la Nueva ERA para fortalecer la formación integral del alumnado.

La comunidad escolar manifestó su agradecimiento al gobernador Eduardo Ramírez por acompañar este aniversario y por impulsar acciones que contribuirán a mejorar las condiciones del plantel.