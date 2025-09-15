Celebra Fecic su segunda asamblea

Subrayando su interés por refrendar la calidad de la ingeniería civil en el país, se realizó la Segunda Asamblea Ordinaria de la Federación de los Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana A.C. (Fecic), encabezada por Mario Humberto Coronel Vera, presidente del XXVIII Consejo Directivo 2025–2026 de la Federación y presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tuxtla Gutiérrez A.C.

La reunión tuvo como sede al Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco A.C., presidido por Ricardo Espino García, quien brindó una cálida hospitalidad a los asistentes y abrió un espacio de diálogo gremial con representantes de los colegios de ingenieros civiles de distintos estados de la República.

Con este tipo de acciones los colegios hermanan conocimientos y estrategias para el desarrollo de obra pública de calidad para los diferentes entidades del país.

Este encuentro marca la segunda asamblea del año, después de que la primera se realizara en el estado de Chiapas. Los trabajos culminarán con la Tercera Asamblea Nacional, programada para el cierre de este 2025 en la Ciudad de México, sede de la Federación.

Colaboración

En su oportunidad, Coronel Vera subrayó que estas asambleas reflejan el crecimiento gremial y la fortaleza de la ingeniería civil organizada, que hoy se consolida como un actor estratégico en el desarrollo de la infraestructura para el país.

Destacó que, mediante la suma de esfuerzos y la vinculación con los distintos órdenes de gobierno, los colegios afiliados a la Fecic reafirman su compromiso de aportar conocimiento técnico, experiencia y responsabilidad social a los proyectos que México demanda.