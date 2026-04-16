Celebra homologación de delito de feminicidio

La senadora Sasil de León destacó un avance trascendental en la lucha contra la violencia de género: la homologación del delito de feminicidio en todo el país.

Esta reforma representa la construcción de un marco nacional de protección que garantiza mayor seguridad y justicia para todas las mujeres y niñas mexicanas.

La legisladora subrayó que este logro es fruto del esfuerzo colectivo y del compromiso de mujeres valientes que han impulsado iniciativas firmes y decididas para transformar la realidad.

“Se está escribiendo una nueva página en la historia política de México, colocando a las mujeres en el centro y que se combate directamente la violencia que por años ha intentado silenciar las voces”, dijo.

“Votamos a favor de un marco nacional de protección, a favor de la vida y la dignidad de cada mujer y cada niña”, expresó la senadora, reafirmando que en México no habrá espacio para la impunidad.

Asimismo, resaltó la grandeza de Chiapas, tierra de cultura, tradición y fortaleza, que inspira a seguir trabajando por un país más digno y equitativo.

“Desde la riqueza de nuestro estado, llevamos la voz de las mujeres chiapanecas y mexicanas para que se escuche con fuerza en todo el país”, añadió.

Con esta reforma, se consolida un camino hacia un México más justo, donde la igualdad y la justicia se convierten en pilares fundamentales para garantizar que las mujeres vivan libres de violencia y con pleno respeto a sus derechos.