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ChiapasTuxtla

Celebra homologación de delito de feminicidio

Abril 16 del 2026
Se consolida un camino hacia un México más justo. CP
Se consolida un camino hacia un México más justo. CP

La senadora Sasil de León destacó un avance trascendental en la lucha contra la violencia de género: la homologación del delito de feminicidio en todo el país.

Esta reforma representa la construcción de un marco nacional de protección que garantiza mayor seguridad y justicia para todas las mujeres y niñas mexicanas.

La legisladora subrayó que este logro es fruto del esfuerzo colectivo y del compromiso de mujeres valientes que han impulsado iniciativas firmes y decididas para transformar la realidad.

“Se está escribiendo una nueva página en la historia política de México, colocando a las mujeres en el centro y que se combate directamente la violencia que por años ha intentado silenciar las voces”, dijo.

“Votamos a favor de un marco nacional de protección, a favor de la vida y la dignidad de cada mujer y cada niña”, expresó la senadora, reafirmando que en México no habrá espacio para la impunidad.

Asimismo, resaltó la grandeza de Chiapas, tierra de cultura, tradición y fortaleza, que inspira a seguir trabajando por un país más digno y equitativo.

“Desde la riqueza de nuestro estado, llevamos la voz de las mujeres chiapanecas y mexicanas para que se escuche con fuerza en todo el país”, añadió.

Con esta reforma, se consolida un camino hacia un México más justo, donde la igualdad y la justicia se convierten en pilares fundamentales para garantizar que las mujeres vivan libres de violencia y con pleno respeto a sus derechos.

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