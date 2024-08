Celebra ingeniera bioquímica obtención de premio municipal

Monserrat Ochoa Altamirano, ingeniera bioquímica egresada del Tecnológico Nacional de México (TecNM), campus Tuxtla Gutiérrez, participó y ganó el Premio Municipal de la Juventud 2024, en la categoría de Educación, Ciencia y Tecnología, lo que celebró con gran entusiasmo.

El premio tiene como objetivo reconocer los logros y aportaciones destacadas de jóvenes en diferentes áreas, por lo que dijo, será un factor importante para seguir trabajando en su especialización, ya que favorece a curriculum.

Semblanza

Dio a conocer que para participar otorgó su semblanza académica, describió las contribuciones que ha realizado, su participación en diversos congresos, en la sexta Escuela Mexicana de Astrobiología y el 12° Congreso Nacional de Astrobiología.

Destacó la aceptación de su artículo denominado “Decolonial practices and scientific dissemination in vulnerable states of Mexico, the astrobiology case”, para una participación oral en el International Astronautical Congress (IAC 2024) programado para octubre, en Milán, Italia.

Su próxima participación en Europa le brinda un sentimiento de orgullo, ya que es particularmente significativa, dado que este congreso rechaza el 60 % de los artículos propuestos, superando este índice de revocación a nivel mundial.

Contribución

Dicha participación le brindará la oportunidad de convertirse en la primera persona mujer y además, de Chiapas, en asistir al evento más importante del sector espacial a nivel mundial.

Destacó su felicidad por ganar el Premio Municipal de la Juventud 2024, y por su nombramiento como representante de los seis ganadores de las diversas categorías de dicho premio.

Inspiración

Mencionó que le brindará la oportunidad de servir como modelo para que otros jóvenes persigan sus metas en cualquier área y contribuyan positivamente a la sociedad.

El premio busca reconocer el talento, valorar los esfuerzos y logros de los jóvenes, fomentar el desarrollo personal y comunitario.