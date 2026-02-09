Celebra la escuela Josefa Ortiz 80 años

La escuela primaria urbana Josefa Ortiz de Domínguez, la segunda más antigua de San Cristóbal de Las Casas, celebrará con diversas actividades 80 años de su fundación, informó su director, Luis de Jesús Ballinas Morales.

Dijo que esa institución educativa, una de las de mayor tradición en la ciudad coleta comenzó funciones el 11 de febrero de 1946 y era exclusiva para niñas, pero con el paso del tiempo se volvió mixta.

Explicó que las actividades para celebrar el 80 aniversario de su fundación se realizarán de este lunes 9 al viernes 13, e incluyen una serie de eventos culturales, deportivos y de convivencia entre alumnos, maestros, directivos y padres de familia, que cerrarán con un desfile por las calles de la ciudad y un baile.

“Cumplir 80 años representa un enorme compromiso y responsabilidad, porque la escuela se debe responsabilizar para hacer cambiar a los niños que a veces traen una mentalidad no muy positiva de la casa. Deben cambiar ese chip para que sean niños y jóvenes de bien. Que sean el futuro de San Cristóbal”.

Logros

“Considero que en 80 años hemos entregado alumnos con una visión increíble, muchos egresados son profesionistas y ahora vienen por sus nietos que estudian en esta escuela”, expresó el director.

De acuerdo con una reseña histórica, Josefa Ortiz de Domínguez fue la segunda escuela pública creada en la ciudad, después de la Flavo A. Paniagua que nació en 1923, y fue fundada por el profesor y licenciado Manuel Castellanos Castellanos.

Al nacer este nuevo centro educativo hace 80 años, la Flavio A. Paniagua se dedicó a atender sólo a niños y la Josefa Ortiz de Domínguez, a niñas. “Comenzó a funcionar con seis grupos, quedando como directora la profesora Dolores Castellanos Esponda; el personal docente fue formado por las maestras: Esther Molina Domínguez, Elia Marcelín Sol, Esther Cano, Jesús Cano, Zenaida Granados Corzo, Zenaida Solís, Consuelo Molina y Estela Marcelín Sol”, se menciona en el documento.

Cambios

Durante aproximadamente 40 años, agrega, la escuela funcionó en un edificio ubicado en la calle Felipe Flores número 6, en pleno centro de la ciudad coleta, pero por necesidades de espacio, el 23 de agosto de 1985 se cambió al barrio de María Auxiliadora, situado en el sur, donde se encuentra actualmente con 18 grupos y 650 alumnos matriculados, cuentan con un edificio con canchas de básquetbol y futbol, plaza cívica, sala de usos múltiples con capacidad para 500 personas, juegos infantiles, biblioteca, baños y estacionamiento para automóviles del personal que labora en la escuela.

“Gracias a la entusiasta colaboración de los padres de familia, se construyeron la barda perimetral, los cubículos de la dirección y subdirección, así como el desayunador escolar. Pertenecemos a los programas Escuelas de Calidad y Enciclomedia, Educar con Responsabilidad Ambiental y Escuela de Tiempo Completo en su modalidad de jornada amplia.

Desde el 11 de noviembre de 2016 contamos con el kiosco escolar que abastece de agua purificada al alumnado y que fue construido por la fundación Cántaro Azul”.

Directores

Ha tenido desde su fundación, 13 directores: Dolores Castellanos Esponda, Julio Nájera Castro, Jorge Cancino Montoya, José María Jiménez, César Cancino Lara, José Roberto Franco Domínguez, Marín Octavio Flores Paniagua, Rodolfo Eucebio García Decelis, Martín I. Moreno Trujillo, Delia Aurora Rabanales Rodríguez, Herminia Hernández Morales, Rigoberto de Jesús Mijangos Guzmán, César Boanerges Martínez Muñoz y actualmente Luis de Jesús Ballinas Morales.

El entrevistado señaló que “el lunes 9 arrancamos con un homenaje en la plaza cívica y la ceremonia de incineración de la bandera que realizarán elementos del Ejército Mexicano. Se incinerará porque está muy dañada debido al uso y no se puede tirar. Hace diez años se llevó a cabo una ceremonia similar”.

Actividades

Añadió que el 10 de febrero habrán eventos deportivos (fútbol y baloncesto) con la participación de todos los alumnos de la escuela, así como un torneo de Ajedrez.

Comentó que para el miércoles 11 de febrero, “el día del aniversario, tenemos contemplado un desayuno con maestros jubilados, incluyendo exdirectores. Invitamos a alrededor de 90, algunos jubilados y otros que se han ido de cambio. Iniciamos con la develación de la placa por los 80 años. El mismo 11 por la tarde habrá un evento cultural con bailables en la escuela”.

Ballinas Morales manifestó que el 12 tiene una función de lucha libre gratis para los niños en la Arena Municipal. El viernes 13 por la mañana se llevará a cabo el desfile de los niños de primero a sexto grado, desde las instalaciones de la escuela hacia el parque central, por toda la Avenida Insurgentes. Los padres de familia rentaron un carro alegórico para que se vea vistoso y han invitado a egresados y a maestros jubilados.

Dijo que las actividades cerrarán por la tarde noche del viernes con un baile en el salón del Sutram, amenizado por el grupo Arrasando. “Para organizar y realizar las actividades, colaboramos todos los trabajadores, desde el velador hasta los maestros e incluso alumnos y padres de familia”.

Colaboradores

El personal directivo, docente, administrativo y manual que labora en la Josefa Ortiz de Domínguez está conformado por el director, Luis de Jesús Ballinas Morales; docentes: Elizabeth Teco Hernández, Rosendo Gómez Hernández, Carmen Ruiz, Danny Sandro Burguete Pérez, Amada Guadalupe Martínez Abarca, Diega Esperanza Farrera López, Mercedes Olivia Ruiz Cancino, Pedro Gómez Sánchez, Cruz Yaneli Cruz Ramírez, Alan Josoé Súñiga Borrás, Juan de Jesús Gómez Corzo, José Osvaldo Navarro Bautista, Blanca Estela Díaz Penagos, Ebodio Javier Gómez Díaz, Juan Carlos Bautista Carpio; educación especial: Magdalena Berenice Gómez; educación física: Daniel Matus Díaz y Julio César Avelino Martínez; maestro de danza: Víctor Hugo Núñez Santiz; secretaria: Dora María Barrios Aguilar; asistentes de servicios en plantel (conserjes): Gustavo Antonio Cáceres Ruiz y Leonardo Daniel Reyes Núñez.