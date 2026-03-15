Celebra PJE que egresen especialistas en Derecho

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, participó en la ceremonia de graduación de las maestrías en Derecho Procesal Oral Civil, Mercantil y Familiar, así como en Derecho Constitucional y Amparo, celebrada en la Facultad Libre de Derecho de Chiapas, donde acompañó a las y los egresados en este importante logro académico.

En constante adecuación

En su mensaje dirigido a las y los egresados, el magistrado Moreno Guillén realizó una reflexión sobre la importancia de que el Derecho se mantenga en constante adecuación a los tiempos y a los acontecimientos sociales que marcan cada etapa histórica.

Asimismo, reconoció el trabajo de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas por su contribución a la formación de nuevas generaciones de especialistas en Derecho, consolidándose como cuna de destacadas personalidades que han fortalecido la vida jurídica e institucional del estado.

Durante el acto académico, el rector de la Facultad, Gabriel Enrique Bravo del Carpio, tomó protesta a las y los graduados, y reconoció el esfuerzo, la disciplina y la dedicación de quienes hoy culminaron esta importante etapa de formación especializada.

Compromiso con nuevas generaciones

Con su presencia, el titular del Poder Judicial reiteró su compromiso con la formación y el fortalecimiento de las nuevas generaciones de profesionales del Derecho, que habrán de contribuir al desarrollo de un sistema de justicia cada vez más eficiente y cercano a la ciudadanía.

Asistieron a este importante acto integrando el presídium: el juez adscrito a la Unidad de Gestión Judicial del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la Ciudad de México, Jorge Ortega Camacho; la consejera electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), María Magdalena Vila Domínguez, y el secretario general de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Hugo Armando Aguilar Aguilar.