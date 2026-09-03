Celebra plantel 11 San Cristóbal 40 años

Con cuatro décadas de historia, esfuerzo y compromiso con la educación media superior, el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) plantel 11 celebró su 40 aniversario, con una ceremonia que reunió a estudiantes, docentes, personal administrativo, directivos, trabajadores fundadores y personal jubilado que han contribuido a construir la identidad de esta comunidad educativa.

La celebración tuvo un significado especial al conmemorarse 40 años de la apertura del plantel, ocurrida el dos de septiembre de 1986, cuando inició actividades con 160 estudiantes y 30 trabajadoras y trabajadores.

Mensaje

Durante su mensaje, la directora general del Cobach, Viridiana Figueroa García, destacó que esta fecha representa una oportunidad para reconocer a quienes escribieron las primeras páginas de la historia del plantel 11, y a las generaciones que han dado continuidad a su labor educativa en la región Altos.

Como parte de la ceremonia se entregaron medallas y reconocimientos por años de servicio, se reconoció al personal jubilado, se develó una estela conmemorativa y se presentó oficialmente la mascota del plantel.

Figueroa García reconoció también la confianza de las madres y padres de familia que, generación tras generación han elegido al Cobach para contribuir a la formación académica y humana de sus hijas e hijos.

En el acto estuvieron presentes Rafael Aníbal Cordero Guillén, coordinador de Zona Altos; Claudia Antonieta Pérez del Valle, directora del Plantel 11; así como docentes, personal administrativo, estudiantes, jubilados y demás integrantes de la comunidad educativa.