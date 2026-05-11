Celebra Radio Tepeyac XIV años de vida

Con una actividad religiosa, católicos celebraron el XIV aniversario de la fundación Radio Tepeyac, emisora diocesana de San Cristóbal de Las Casas.

La misa de acción de gracias se realizó en la capilla del seminario de la Inmaculada Concepción de esta ciudad, la cual fue presidida por el obispo Rodrigo Aguilar Martínez.

El prelado agradeció a todas las personas que han pasado y las que siguen siendo parte de este medio de comunicación.

Fundadores

Durante la homilía recordó y pidió por el descanso eterno de quienes fueron fundadores. También agradeció a todas las personas que han colaborado en este proyecto que dijo no ha sido fácil, sobre todo en la parte económica. Pero que a pesar de ello el proyecto sigue adelante.

Radio Tepeyac es un medio de evangelización. Dirigido por laicos, sacerdotes y religiosos de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, quienes transmiten el Evangelio por el mundo a través de la tecnología.

Radio Tepeyac 93.1 FM, mantiene su programación habitual y actividades comunitarias. Se enfoca en programación cristiana, familiar, cultural y noticias locales, incluyendo programas como “Comunidades Eclesiales de Base”.