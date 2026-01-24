Celebra SE transformación educativa en escuelas

El titular de la Secretaría de Educación (SE), Roger Mandujano, reconoció y agradeció la dedicación, el compromiso y el tiempo de las autoridades comunales, directivos, así como de madres y padres de familia de diversas comunidades de la región Altos de Chiapas, quienes informaron sobre los trabajos ejercidos en las instituciones gracias al Programa Nacional de Mantenimiento de los Espacios Educativos (Pronamee).

Localidades

En representación de la comunidad educativa de 25 localidades pertenecientes a escuelas de nivel básico de municipios como Chamula, Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas, Tenejapa, Santiago El Pinar y Chalchihuitán, Rodolfo Trejo, director de la Escuela Primaria “Enrique Rébsamen” de Santiago El Pinar, reconoció los apoyos destinados al mantenimiento de los planteles, destacando que estas acciones son una muestra clara de la transformación educativa que hoy se vive en la región.

“En nombre de todas las personas aquí presentes, somos testigos de que se está cumpliendo con la niñez chiapaneca. Venimos desde nuestras comunidades para decirle que la ceiba de la educación que usted sembró hoy está dando frutos”, expresó.

El directivo resaltó que con el impulso de la nueva administración, las escuelas de la región han comenzado a consolidar cambios significativos, reflejados en mejores condiciones para el desarrollo de las actividades educativas y en entornos más dignos para el aprendizaje.

Reconocimiento

“Entregamos este reconocimiento por su compromiso con la niñez de Chiapas, por dignificar los espacios educativos y fortalecer las condiciones de aprendizaje de nuestras alumnas y alumnos de la región Altos de Chiapas, impulsando una educación que transforma y renueva a nuestro estado”, puntualizó.

Por su parte, el secretario Roger Mandujano subrayó que la SE avanza en un proceso permanente de transformación trabajando con firmeza hacia la modernización, la transparencia y la mejora continua de sus procesos, asegurando que los apoyos se otorguen con eficiencia, honestidad y rendición de cuentas.

“Nuestra misión es que los recursos se administren de manera responsable y transparente, con el objetivo de seguir fortaleciendo y ampliando los apoyos en los próximos años”, señaló.

Educación de calidad

Asimismo, reiteró que la SE mantiene una política de puertas abiertas y acompañamiento constante, fortaleciendo la cercanía con las comunidades para que las niñas, niños y jóvenes accedan a una educación de calidad, pertinente y acorde a los retos del presente y del futuro.

Finalmente, la reunión también fue un espacio de diálogo y escucha activa donde se compartieron ideas, experiencias y propuestas para seguir avanzando en la mejora continua de las escuelas y consolidar, con unidad y entusiasmo, la transformación educativa en la región Altos de Chiapas.