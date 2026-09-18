Celebra Semuigen aprobación de ley

Marian Vázquez González, titular de la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género de Chiapas (Semuigen), celebró la aprobación por el Congreso del Estado de la iniciativa de Paridad Efectiva en los municipios, medida que, afirmó, se verá reflejada en los próximos comicios electorales.

“Estamos muy contentas desde la Semuigen; es un gran logro que se ha podido concretizar y que vamos a ver en los próximos comicios electorales. Es una política pública de nuestro gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien se ha encargado de empoderar a las mujeres, de que las mujeres salgan de lo privado a lo público”, expresó.

La funcionaria recordó que en la entidad hay actualmente 24 alcaldesas. Con la nueva ley, dijo, se avanzará hacia un esquema 50-50, lo que permitirá que más mujeres ocupen espacios de toma de decisiones en favor de sus municipios.

Panorama

Cuestionada sobre el recrudecimiento de la violencia política contra las mujeres conforme se acerca el proceso electoral, Vázquez González reconoció la situación y aseguró que desde el observatorio se trabaja de manera coordinada con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) y el Tribunal Electoral para implementar medidas propias. También informó que se capacita a los 79 centros libres para que sepan cómo apoyar a una usuaria víctima de violencia política por razón de género y cuáles son los mecanismos en coordinación con la Fiscalía de Delitos Electorales.

Respecto al fenómeno de las “juanitas”, práctica en la que se coloca a una mujer en la candidatura, pero el poder es ejercido por un varón, la secretaria afirmó que la denuncia será clave.