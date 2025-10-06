Celebra Sheinbaum un año de avances históricos

Ante miles de mexicanas y mexicanos reunidos en el Zócalo de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cerró su gira nacional de rendición de cuentas por su primer año de gobierno, destacando los resultados históricos alcanzados en inversión social, economía, seguridad, combate a la desigualdad, educación, salud e infraestructura.

Acompañada por gobernadoras, gobernadores, legisladoras, legisladores e integrantes de su Gabinete, la mandataria afirmó que con la consolidación de la Cuarta Transformación, el país avanza por un camino de justicia social, dignidad, libertad, democracia y soberanía. Subrayó que su propósito no es solo administrar, sino continuar transformando a la nación.

Mensaje

“¡Como primera mujer presidenta de México, llegamos todas! En este México nuevo compartimos proyecto, humanismo mexicano y valores. La honestidad no es la excepción, es la regla; quien traiciona y roba al pueblo enfrenta la justicia. Hoy sabemos que no hay divorcio entre el pueblo y el gobierno: la prosperidad es compartida, la justicia es para todas y todos; la democracia solo florece cuando el pueblo es el protagonista, y la libertad plena va acompañada del bienestar”, expresó.

Reafirmó que, pese a las adversidades, la Cuarta Transformación se mantiene firme y seguirá entregando lo mejor de sí por el bienestar del pueblo de México. “Seguiré siendo una presidenta a la altura de la generosidad y la grandeza de nuestra historia y de nuestro pueblo”, puntualizó.

Una presidenta con liderazgo

Al concluir el acto, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar reconoció que la transformación nacional avanza porque México cuenta con una presidenta y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, valiente, con liderazgo, visión, diplomacia y un profundo amor al pueblo.

Reiteró el cariño de Chiapas hacia Claudia Sheinbaum y subrayó que el respaldo del Gobierno Federal ha sido clave para mantener en la entidad un clima de paz, seguridad, bienestar y prosperidad compartida.

Ramírez Aguilar también agradeció a miles de chiapanecas y chiapanecos que con unidad, alegría y fraternidad acudieron al Zócalo capitalino, para acompañar y expresar su apoyo a la primera mujer presidenta de México.