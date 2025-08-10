Celebra titular del Poder Judicial a los pueblos indígenas

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, sostuvo un encuentro con las comunidades indígenas Kotolté y Yetzukum, del municipio de Tenejapa, Chiapas.

Desde el poblado de Kotolté, el magistrado presidente Moreno Guillén expresó su agradecimiento por ser invitado a este acercamiento que honra la riqueza cultural, la sabiduría ancestral y la identidad de nuestros pueblos originarios, que son los testigos y guardianes de nuestra historia y diversidad.

Durante su participación Moreno Guillén señaló que se continuará trabajando en el impulso de una justicia restaurativa, orientada a reconstruir y fortalecer el tejido social, y que esta labor se ve reforzada por la campaña “La justicia es la paz”, la cual nace de la convicción de que cuando la justicia se aplica de manera correcta, la paz se convierte en una consecuencia natural.

Asimismo, el titular de la casa de la justicia remarcó que los tres poderes del Estado trabajan con un enfoque humanista, en el cual el ser humano se sitúa en el centro de todas las decisiones sociales y políticas. Esta sintonía, dijo, tiene como finalidad construir y heredar un mejor Chiapas.