Celebra Unach graduación de Licenciatura

Egresados y egresadas que forman parte de la décima generación de la Licenciatura en Derecho, modalidad no escolarizada, que se imparte por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), recibieron los documentos que acreditan sus estudios, en ceremonia realizada en las instalaciones del Centro de Convenciones Universitario Dr. Manuel Velasco Suárez.

En este marco, el rector Oswaldo Chacón Rojas les invitó a convertirse en agentes de cambio, a trabajar en bien del derecho y de la sociedad, poniendo en alto el nombre de la Máxima Casa de Estudios de los chiapanecos y el suyo propio.

Ante familiares y amigos, Chacón Rojas afirmó que este logro es compartido con quienes los apoyaron durante las largas jornadas dedicadas a su formación, por ello deben valorar haber alcanzado esta meta como el inicio de otra etapa, dado que deben cumplir con su labor como ciudadanos conscientes y activos.

Mensaje

Al respecto, el docente y padrino de esta generación, Omar David Jiménez Ojeda, refirió que el documento que se les entrega los acredita como Licenciados, pero el valor ante todo debe dárselo cada uno de ellos, con su trabajo diario y ética laboral, cumpliendo con la máxima del lema universitario, por la conciencia de la necesidad de servir.

Por su parte, el director Jorge Alberto Pascacio Bringas, refirió que este programa académico, que cuenta con más de 550 estudiantes en este momento, se encuentra respaldado por la calidad de su claustro docente, lo que permite asegurar que cada uno de ellos adquirió los conocimientos necesarios para desenvolverse de la mejor manera en el ámbito profesional del derecho.

También, en representación de los 65 integrantes de esta generación, Rubén Martínez Villatoro, expresó su agradecimiento a la institución, docentes y autoridades, que con dedicación y trabajo los guiaron para poder culminar sus sueños.