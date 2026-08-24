Celebración a San Bartolomé, una de las más antiguas

Cada 24 de agosto la Iglesia católica celebra a San Bartolomé Apóstol, uno de los doce discípulos de Jesús. En Tuxtla Gutiérrez, la fecha marca el cierre de una de las festividades religiosas y culturales más antiguas de la capital chiapaneca, con procesiones, actos de fe y la tradicional repartición de pozol en el barrio de San Roque.

De acuerdo con la tradición cristiana, San Bartolomé es identificado con Natanael, personaje mencionado en el Evangelio de San Juan. Fue presentado a Jesús por el apóstol Felipe y, al encontrarlo, Cristo lo describió como un hombre “en quien no hay engaño”, expresión que ha convertido al santo en un símbolo de sinceridad y fidelidad a la fe.

San Bartolomé es conocido también por su actividad como evangelizador.

Aunque existen pocos datos históricos precisos sobre su vida después de los acontecimientos narrados en los Evangelios, diversas tradiciones señalan que llevó el mensaje cristiano a regiones como la India, Mesopotamia y Armenia, donde habría sufrido el martirio.

Debido a la forma en que, según la tradición, ocurrió su muerte, San Bartolomé es considerado patrono de distintos oficios relacionados con el trabajo de la piel, entre ellos curtidores, trabajadores del cuero, guanteros y encuadernadores.

También es invocado en algunas tradiciones religiosas como protector ante enfermedades de la piel y padecimientos relacionados con los nervios.

Una celebración con arraigo

En Tuxtla Gutiérrez, la devoción a San Bartolomé forma parte de la historia y las tradiciones del barrio de San Roque, uno de los más antiguos de la capital chiapaneca, con más de 300 años de historia.

En este lugar se encuentra la parroquia de San Roque y San Bartolomé Apóstol, ubicada en el andador San Roque, en el corazón del tradicional barrio.

El templo y la plaza del lugar están dedicados a San Roque y San Bartolomé, santos patronos que cada agosto reúnen a familias, habitantes del barrio y visitantes en torno a expresiones religiosas y culturales.

Para este año, las festividades comenzaron el 8 de agosto y se extendieron hasta el día 24, fecha dedicada a San Bartolomé.

La celebración incluye actividades religiosas, recorridos y expresiones tradicionales que han pasado de generación en generación entre las familias del barrio.

Entre las actividades destaca la procesión con la que inició la festividad, así como los recorridos por las calles de San Roque, acompañados por música tradicional de tambor y carrizo, campanas y cohetes.

Pozol gratis

Durante los días de celebración también se ha mantenido una de las costumbres más representativas del barrio: la repartición gratuita de pozol, ofrecido por familias como muestra de hospitalidad y parte de la tradición comunitaria.

Las festividades de San Roque y San Bartolomé representan así un punto de encuentro entre la fe católica, las costumbres locales y la identidad de uno de los barrios históricos de Tuxtla Gutiérrez.

El 24 de agosto, Día de San Bartolomé, no solo recuerda a uno de los apóstoles de Jesucristo, sino que también marca el cierre de semanas de convivencia, devoción y preservación de tradiciones que continúan dando vida a esta zona de la capital chiapaneca.