Celebración austera y con falta de civismo

Austeras y con falta de civismo se vivieron estas Fiestas Patrias en el municipio de Reforma debido a que, desde un principio, no se honró la memoria de quienes nos dieron patria y libertad, además de la falta de respeto al lábaro patrio durante la principal celebración del Grito de Independencia.

El 13 de septiembre se olvidó conmemorar y rendir honores a la gesta heroica de los Niños Héroes durante la defensa del Castillo de Chapultepec. El 14 de septiembre tampoco se llevó a cabo el homenaje cívico de la federación de Chiapas a México y se negó la oportunidad al pueblo de conocer su historia.

Para rematar, el 15 tampoco se realizó el homenaje cívico matutino y durante la noche, previo al Grito De Independencia, en la casa de la cultura Jaime Sabines se llevó a cabo un evento cultural con el ballet folklórico y jóvenes artistas locales, que amenizaron la celebración, sin la presencia de autoridades.

Fue hasta las 10 de la noche cuando el alcalde apareció en el balcón principal del Ayuntamiento para dar el Grito De Independencia tocando la campana y ondeando el lábaro patrio, mientras la multitud se fijaba que la bandera colocada en el edificio del Ayuntamiento no contaba con el escudo, quitando identidad a nuestra bandera.

Finalmente, durante la participación de la figura principal del evento, el DJ Freshly hizo su presentación con bailarines exóticos (gogas y gogos), que usaron la bandera con poca ropa para interactuar con el público, lo que generó descontento entre muchos asistentes, quienes los expresaron por medio de redes sociales.