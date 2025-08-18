Celebran 133 aniversario con jornada cultural

Con una jornada llena de sabor y tradición, este 17 de agosto se llevó a cabo el evento Festejamos juntos la grandeza de Tuxtla, en el marco del 133 aniversario del nombramiento de la ciudad como capital chiapaneca. La celebración tuvo como escenario la Calzada de las Personas Ilustres, donde se reunieron cocineras tradicionales, más de 20 emprendedores en una expoventa artesanal, talleres artísticos y un variado programa cultural.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento a través del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), contó con un ambiente festivo acompañado de música en vivo, marimba, presentaciones de danza a cargo de la Academia Candox, así como la coronación de representantes de la festividad.

Familias completas se dieron cita para disfrutar de la riqueza cultural y productiva de la región. El evento tuvo como objetivo celebrar a la capital chiapaneca, enalteciendo la diversidad cultural y gastronómica de la ciudad y el estado.

“Me siento muy orgullosa de ver a Tuxtla con vida y con tanta tradición. Los tuxtlecos somos muy capaces, tenemos tanta diversidad en la ciudad, tanto talento y es muy hermoso ver eventos como este, donde dan el espacio para que todo eso se disfrute”, comentó María del Carmen Martínez, ciudadana.

Por su parte, Roberto Jiménez, joven emprendedor que participó en la expoventa, destacó la importancia de abrir espacios para quienes apuestan por productos locales.

“Estos eventos son una oportunidad para que la gente valore lo hecho en Chiapas y nosotros podamos seguir creciendo con nuestros proyectos”, expresó.

La gastronomía fue otro de los atractivos principales, pues las cocineras tradicionales ofrecieron platillos típicos que rápidamente se convirtieron en punto de reunión de visitantes.

Con la marimba marcando el ritmo, los asistentes pudieron disfrutar también de la muestra de talleres artísticos y de bailes folclóricos, que evocaron las raíces culturales de la ciudad y del estado.