Celebran 133 años de Tuxtla como capital

Este 11 de agosto la capital chiapaneca cumplió 133 años desde que fue designada como sede del poder estatal, una celebración que combinó sabor y tradición. El presidente municipal, Ángel Torres Culebro, encabezó la conmemoración en la explanada del Ayuntamiento, donde la gastronomía zoque tradicional se hizo presente; reuniendo a más de 20 comideras, quienes ofrecieron platillos típicos.

Estamos de fiesta

“Estamos de fiesta y la fiesta se celebra trabajando. Tenemos hoy el lunes de pueblo, seguimos apoyando a la población, resolviendo las diversas problemáticas y trabajando por Tuxtla”, comentó.

Señaló la importancia de aprovechar este tipo de fechas para enaltecer la diversidad cultural que posee la ciudad y el estado.

“Es un día de fiesta para todos los tuxtlecos, y qué mejor que celebrarlo consumiendo local y preservando nuestra gastronomía. Tenemos a más de 20 comideras zoques, quienes han venido a ofrecer ricos platillos, para degustarlos”, expresó. En cuanto al estado actual de la capital, el alcalde destacó que hoy es una ciudad viva, segura y con confianza ciudadana.

Recuperan la paz

Señaló que gracias al trabajo del gobernador Eduardo Ramírez en sus primeros 100 días de gestión, se ha recuperado la paz y se ha avanzado en áreas como el desarrollo económico, la salud y la prevención de enfermedades como dengue, zika y chikungunya.

“Tuxtla ya es la ciudad más segura de Chiapas y seguimos trabajando para convertirla en la capital más segura del país, con más equipamiento y nuevas estrategias”, afirmó.

Durante la celebración, la ciudadanía disfrutó de diversos platillos típicos como el tradicional tamal de chipilín, sopa de pan, cochinilla pibil, pozol de cacao, tacos fritos, empanadas, tostadas y aguas frescas. Asimismo, se ofrecieron artesanías, ropa con bordados típicos, rompope casero y joyería de ámbar.

Finalmente, el alcalde hizo una invitación a la ciudadanía a disfrutar de la cultura de Tuxtla, no solo en esta fecha, sino todos los días; destacando las estrategias y avances que buscan colocar a la capital, como una ciudad destacable.