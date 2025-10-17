Celebran 14 años de la Caravana Rosa

Este 16 de octubre en la terminal ADO de Tuxtla Gutiérrez, la empresa de transporte terrestre dio el banderazo de salida a la Caravana Rosa 2025, una iniciativa que durante 14 años ha impulsado la prevención y atención médica gratuita a miles de mujeres en el país. En esta edición, se aumentará un 14 por ciento el número de servicios, ofreciendo 150 mastografías gratuitas a usuarias.

Durante el evento, autoridades y asociaciones destacaron la importancia de la detección oportuna del cáncer de mama, una de las principales causas de muerte entre las mexicanas.

En números

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Secretaría de Salud, en Chiapas se registran cada año alrededor de 300 nuevos casos de la enfermedad, principalmente en mujeres entre 40 y 59 años.

Ante esto, el director general de Mobility ADO para la región Chiapas, Arturo García Miranda, destacó que esta campaña representa un esfuerzo constante por acercar los servicios de salud a quienes más lo necesitan.

“Estamos muy contentos de cumplir 14 años con esta iniciativa. En Tuxtla Gutiérrez entregaremos 150 pases gratuitos para mastografías, mientras que en San Cristóbal de Las Casas contaremos con una unidad móvil del Fucam del 28 al 30 de octubre para realizar estudios directamente en la terminal OCC”, explicó.

Salud y conciencia

Durante el evento, también se contó con la participación de Paulina Guadalupe Solórzano Carpio, directora de Desarrollo Económico de la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género, quien hizo un llamado directo a las chiapanecas a aprovechar esta oportunidad: “Autoexplorarte salva vidas. Tómate unos minutos al mes para conocer tu cuerpo y hazte tu mastografía. Hay cosas que el tacto no puede detectar, pero que un estudio puede identificar a tiempo. Es mejor saber y actuar que llegar tarde”, expresó.

La funcionaria resaltó que, además de estas campañas, la Secretaría impulsa programas de acompañamiento psicológico, jurídico y emocional para mujeres en situación de vulnerabilidad, disponibles en 52 municipios del estado.