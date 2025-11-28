Celebran 16 años del Centro de Equinoterapia

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) que lidera su titular Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Coordinación Técnica, celebraron el XVI Aniversario del Centro de Equinoterapia, en el que se reconoce 16 años de esperanza, rehabilitación e inclusión para cientos de familias chiapanecas. Este espacio, construido con dedicación y profundo sentido humano, ha acompañado el bienestar bio-psico-social de pacientes que cada día encuentran aquí una oportunidad para crecer y superar nuevos retos.

Durante la ceremonia, la Jefa de Enlace, Lizeth Ibarra, destacó el valor de mantener iniciativas que cambian vidas desde la cercanía y el respeto. Aseguró que la SSP, así como el Voluntariado “Aliadas por la Paz y la Seguridad del Pueblo”, continuarán fortaleciendo este proyecto, sumándose con acciones que dignifiquen y hagan crecer el Centro.

Así mismo se inauguró la Ludoteca, la cual fue realizada gracias a los esfuerzos coordinados de la Subsecretaría Vial Preventiva y de Turismo y del Voluntariado “Aliadas por la Paz y la Seguridad del Pueblo”, reconociendo al personal que día a día trabajan por las niñas y niños.

Como parte de la celebración, madres y padres de familia compartieron emotivos testimonios sobre el cambio que la equinoterapia ha significado en el desarrollo de sus hijas e hijos. También participó la Fundación Red Salud Internacional, del Programa Autismo Positivo, reforzando el mensaje de inclusión y acompañamiento comunitario.

Las actividades continuaron con presentaciones del área de Prevención del Delito, teatro guiñol, música de marimba, la presencia especial de un mariachi y un ambiente de convivencia que reunió a pacientes, familias y personal en un emotivo festejo. El tradicional corte de pastel y las dinámicas infantiles, como la actividad de piñatas, hicieron de este día una celebración llena de alegría.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) refrenda su compromiso con esta Nueva ERA de seguridad, inclusión y cercanía con la población, buscando dignificar los espacios de la SSP para seguir proporcionando y brindando respaldo a la ciudadanía.