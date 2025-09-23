Celebran 25 aniversario de Escudo Jaguar Teatro

El auditorio Roberto Cordero Citalán de la ciudad de Comitán, se convirtió, la noche del viernes 19, en un escenario compartido entre el entusiasmo y la risa. Ahí, el grupo Escudo Jaguar Teatro celebró sus veinticinco años con una velada entretejida por cuatro puestas en escena matizadas por la ternura, la sátira y la comedia.

Bajo la dirección de Rosa Hortensia Aguilar Trujillo, el público disfrutó de “A gato viejo”, la historia entrañable de don Rosalío y la joven Rosita; “El santo y la comadre”, una lectura dramatizada cargada de ironía; “Las marionetas de doña Luci”, a cargo del grupo infantil de Teatro de la EIAA; y “¡Ayúdame buena mujer!”, que de principio a fin se desdibujó por carcajadas contagiosas.

Orígenes

Entre risas, aplausos y memorias, la maestra Aguilar recordó los orígenes del grupo: “Surgió como una necesidad propia de Comitán; una ciudad con raíces y grandes figuras en el teatro. En el 2000 comenzamos con talleres en el Centro Cultural y después dijimos ‘¿por qué no hacemos un grupo?’, buscamos un nombre, hicimos la presentación y de ahí arrancamos. Orgullosamente somos uno de los grupos más longevos y tenemos actividades teatrales todos los años”.

El público acompañó en cada entreacto, pausa y silencio, unidos místicamente por la pasión del elenco. Al respecto, la actriz Karla Sarmiento —quien interpretó a Rosita— compartió su experiencia y consideró: “que todos deberíamos practicar un arte porque tiene importancia en nuestra vida: nos da un sentido de autodescubrimiento. Esta obra para mí fue esencial para descubrirme como actriz. Me llena el corazón saber qué tanto puedo transformarme, desfigurarme, reencontrarme y redescubrirme de tantas maneras”, señaló

Invitan a talleres

La noche cerró con ovaciones y el eco de un trabajo continuo. La maestra Aguilar invitó amablemente a los espectadores a que “tomen talleres de teatro, vengan, diviértanse, aquí se vuelve a ser niño: se vuelve a jugar, se vuelve a deshacer la vida, se vuelve a armar y se vuelve a reír. Acérquense, vengan, están todos invitados. Porque el teatro hace que nos conozcamos”, afirmó.