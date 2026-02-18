Celebran 29 años de Melel Xojobal

Con un altar maya tsotsil que ellos mismos elaboraron, niñas, niños y adolescentes que laboran vendiendo sus productos en los espacios de Santo Domingo Merposur y Catedral, celebraron los 29 años de acompañamiento de Melel Xojobal.

Se organizaron de manera colectiva para construir el altar maya tsotsil, “honrando, con profundo respeto a la Madre Tierra”.

El caracol que colocaron en el altar dijeron “representa la cosmovisión de sus ancestros: la fertilidad, el agua, la creación de la vida, renacimiento y el tiempo que camina en espiral, nuestra historia viva y la mitología que sostiene nuestras raíces. Es símbolo de memoria, resistencia y continuidad de nuestros pueblos”.

Actividades

Durante la celebración, las niñas, niños y adolescentes trabajadores (NNATS) compartieron sus sueños junto a los integrantes de la organización Melel Xojobal.

“Queremos que Melel Xojobal siga con nosotros y cumpla muchos años más”. “Queremos que las niñas y los niños sigamos ejerciendo y cumpliendo nuestros derechos”. “Seguir aprendiendo sobre nuestros derechos”. “Hacer viajes, juegos y más actividades con Melel”, dieron a conocer.

Melel Xojobal es una organización sin fines de lucro que lleva más de 20 años trabajando por los derechos de niños y niñas indígenas en San Cristóbal de Las Casas.