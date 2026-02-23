Celebran 3 décadas del Cobach 39

Lo que hace 30 años comenzó como un pequeño espacio educativo en la zona, hoy es una institución que ha visto pasar a generaciones de estudiantes y que sigue en transformación.

El plantel 39 “El Edén” del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) celebró sus tres décadas de existencia en el municipio de Tapachula.

La fiesta de aniversario tuvo como marco la inauguración de nuevas obras dentro del plantel, se trata de un domo, el techado de varios pasillos y un muro de contención perimetral, construidos con recursos del programa La Escuela es Nuestra.

Por su parte la directora general del Cobach, Viridiana Figueroa García, quien asistió al municipio de Tapachula para encabezar el evento, aseguró que durante años, alumnos y maestros habían solicitado mejores condiciones en el plantel, sobre todo protección contra el sol y la lluvia en los tránsitos internos, así como mayor seguridad en los límites de la escuela.

“Celebrar tres décadas de historia educativa es reconocer el trabajo y la dedicación de quienes han construido este plantel con vocación y compromiso”, declaró Figueroa García ante la comunidad escolar reunida.

Mejor infraestructura abre nuevas oportunidades

Autoridades educativas aseguraron que la mejora en infraestructura representa nuevas oportunidades para los estudiantes, y aseguraron que desde la dirección general se seguirá impulsando condiciones que favorezcan el aprendizaje.

Profesores fundadores del plantel recordaron los inicios, cuando las aulas eran pocas y los recursos escasos, hoy, con tres décadas cumplidas, el Cobach 39 “El Edén” suma esfuerzos por mantenerse como una opción educativa para las familias de la región.